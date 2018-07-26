Мы знаем, как сделать процесс ремонта максимально комфортным для вас
Консультирование
В любом случае, не будет лишним узнать о возможных трудностях в ходе выполнения отделки именно в Вашем случае. Пообщайтесь с нашим мастером!
Выгодный ремонт
Сэкономим на ремонте до 30% благодаря оптовым закупкам материалов и большому опыту — в ремонте более 10 лет!
Гарантия качества
При ремонте под ключ мы можем дать гарантию в 3 года т.к. уверены, что на всех стадиях ремонта соблюдены нормы и правила проведения работ.
Сроки ремонта
Помещение 30-50 кв.м. — от 2-х недель простой ремонт и до 1,5-2 месяцев с демонтажом стен, заменой коммуникаций, штукатуркой всех стен.
Цена за 1 м²
Косметический от 3000р.
Капитальный от 5000р.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ!
Убедитесь в этом сами!