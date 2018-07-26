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Работаем 24/7
remont.rio.otdelka@mail.ru
+7 (925) 423-88-67 +7 (952) 051-41-96
Работаем 24/7
remont.rio.otdelka@mail.ru
+7 (925) 423-88-67 +7 (952) 051-41-96
Работаем 24/7
remont.rio.otdelka@mail.ru
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Ремонт и Отделка Перейти в каталог

Мы знаем, как сделать процесс ремонта максимально комфортным для вас

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Более 12 лет опыта

Ознакомьтесь с нашими работами

Отделка под ключ жилых
и коммерческих помещений.

Заказать сейчас

1

Консультирование

В любом случае, не будет лишним узнать о возможных трудностях в ходе выполнения отделки именно в Вашем случае. Пообщайтесь с нашим мастером!

2

Выгодный ремонт

Сэкономим на ремонте до 30% благодаря оптовым закупкам материалов и большому опыту — в ремонте более 10 лет!

3

Гарантия качества

При ремонте под ключ мы можем дать гарантию в 3 года т.к. уверены, что на всех стадиях ремонта соблюдены нормы и правила проведения работ.

4

Сроки ремонта

Помещение 30-50 кв.м. — от 2-х недель простой ремонт и до 1,5-2 месяцев с демонтажом стен, заменой коммуникаций, штукатуркой всех стен.

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Цена за 1 м²

Косметический от 3000р.
Капитальный от 5000р.

 
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ЛУЧШАЯ РАБОТА

ОТДЕЛКА ДОМА В ГОРОДЕ МОСКВА

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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ!

Убедитесь в этом сами!

Мастер на час выручит вас

Доверьте работу нам

Услуги

  • Отделочные работы
  • Электромонтажные работы
  • Сантехнические работы
  • Декоративные покрытия и элементы декора
  • Абонентское обслуживание
  • Мелкий бытовой ремонт

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